Her begynner Robert Stenes Melhus-karriere

Sport

Det ble en så som så kveld for Melhus, som tapte årets første Gruva-kamp med 2-5 hjemme mot divisjonskollega Tiller. Det var lagets andre strake storsmell mot motstand de skal møte senere i sesongen. Tre uker før seriestart er det likevel ikke helt krise. Laget hadde en lang fraværsliste og kunne dessuten glede seg over at storfisken Robert Stene er igang.