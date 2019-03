Evil Enok M.E. gjør comeback etter skaden

Sport

Evil Enok M.E. hadde en fantastisk sesong i fjor som 5-åring med seieren i storløpet Oslo Grand Prix på Bjerkebanen som det store høydepunktet i tillegg til at han etablerte seg i verdenseliten i sin første sesong som elitehest.

Etter å ha vært på skadelista i vinter, er nå Brækken-traveren fra Melhus klar for comeback. Hans første start for året blir i storløpet Guldbjörken i Umeå lørdag 13.april. Løpet går over 2140 meter autostart og har en førstepremie på 200 000 svenske kroner.

Evil Enok M.E. ute til april Superhesten fra Melhus ble operert like før jul og blir ikke å se i løpsbanen igjen før til våren.

Dropper Leangen

Til fagbladet Trav og Galoppnytt sier Kristin Brækken følgende:

- Han går intervaller i bakkene som bare det og er snart startklar.

Det betyr at Brækken dropper V75-kjøringen på Leangen samme dag til fordel for den nord-svenske banen.

Evil Enok M.E. sin siste start var på Bergsåker utenfor Sundsvall 25.august i fjor.

Brækken-traver med årets tredje seier Melhuskuskene gjør det alltid bra på Leangen. Mandag vant Noralf P. Brækken for tredje gang i år med Panama Rags. Bjørn Garberg og Ragnhild Bjørnbeth kunne også seiersdefilere.