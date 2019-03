Robert Stene klar for Melhus

Sport

I underkant av fire uker før seriestart i 3.divisjon har Melhus sikret seg signaturen til Robert Stene (36). Stene, som har spilt for Levanger i OBOS-ligaen de siste to sesongene, innrømmer at han har hatt en del tilbud å velge i, men at valget nå til slutt falt på Melhus.