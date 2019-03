Dette er RBK-sjefens plan for Skarsem

Sport

Det er nye tider på Lerkendal, der Kåre Ingebrigtsens etterfølger har hatt sine to første måneder i sjefsstolen. Eirik Horneland ble hentet fra Haugesund, etter at Rini Coolen ikke fikk forlenget sitt engasjement. Det har vært en trasig start for nysjefens og hans system, med fire tap på fem treningskamper. Deriblant 1-0-tap mot Ranheim og Melhus-duoen Ola Solbakken og RBK-utlånte Olaus Skarsem.