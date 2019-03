Ingebrigt Eidsmo gikk Elgdilten for 40. gang

Sport

Turrennet over 15 kilometer har blitt arrangert siden 1977. Nå går rennet med både start og mål i Trehjørningen Idrettspark.

- Det var fullt av blide skifolk som benyttet kiosken i Skihytta i Trehjørningen søndag formiddag. Med barneturrennet Elgkalvdilten som gikk samtidig med Elgdilten, ble det noe for alle aldre, og folk satte pris på å komme inn og ta en rast i trivelig selskap, opplyser rennleder Kjetil Hulsund og leder Asbjørn Hepsø i Trønder-Lyn ski til Trønderbladet.

Deltok for 40. gang

Ingebrigt Eidsmo og Liv Aarhaug jubilerte med sine 40. deltakelser i skirennet. De yngste fikk prøvd seg på natursti i sin fem kilometer langeløype og de viste store kunnskaper når de la frem sine svar i skihytta etter endt løp.

- Løypemannskapet til Trønder-Lyn ski og Melhus ski hadde lagt det flott til rette for et veldig godt turrenn i Råbygdmarka og opp til Kregneskjølen. En fem minutters hagleskur var eneste uønskede gjest. For det var ellers fint, stille vintervær i marka, forteller arrangørene.

Torleif Syrstad til topps i tradisjonsrikt skirenn Forrige helg tok langrennsløperen fra Lundamo en sensasjonell tredjeplass i Vasaloppet. Søndag vant han Burennet i Rennebu.