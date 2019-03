Nå blir det lettere for Melhus å berge plassen i 3.divisjon

Sport

Under helgens fotballting i hovedstaden var det knyttet stor spenning til forslaget om endringer i 3.divisjon der mange klubber har ytret ønske om at antall lag som rykker ned fra nivå fire i norsk fotball reduseres fra fire til tre lag. Med hele 181 mot 28 stemmer ble forslaget vedtatt, noe som også betyr at sjansene for at Melhus berger plassen i 3.divisjon kommende sesong også øker.