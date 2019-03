Gull til Graabak & co

Sport

Østerrike gikk ut 17 sekunder foran Norge, men det norske laget plukket forspranget ganske enkelt. De gikk et taktisk løp, og Jørgen Graabak satte utfor bakken før stadion som førstemann, etter å ha blitt forsøkt lurt utfor før de andre. Konkurrentene smilte og småertet hverandre, og skapte litt humor for publikum. Graabak kunne sende ut Jarl Magnus Riiber først i det tre mann store feltet, da de startet fjerde etappe.

Jørgen Graabak sa til NRK etter løpet at det ble et meget taktisk løp.

– For min del ble det en transportetappe, men vi visste at Østerrike og Tyskland hadde sterke løpere, og vi presterte veldig godt som lag, sa Graabak.

Espen Bjørnstad gikk første etappe for Norge, og allerede tidlig tapte han store avstander. Ved runding halvveis var avstanden opp til Østerrike mer enn doblet.

Bernhard Gruber gikk lynfort for lederne, men bak dannet det seg en trio bestående av Norge, Japan og Tyskland. Tyske Johannes Rydzek er ansett som den beste langrennsløperen av dem, men fikk det blytungt. Espen Bjørnstad derimot avsluttet sterkt, og vekslet som nummer to, 27 sekunder bak Østerrike. På tredje fulgte Japan, mens Tyskland tapte mye tid.

Dermed satte Jan Schmid på den andre etappen i gang gullkampen for alvor for Norge. Han tok inn på teten, men bak kom Eric Frenzel i storform. Tyskeren har allerede to gull i mesterskapet, tok igjen Schmid og vekslet som nummer to, 11,5 sekunder bak Østerrike. Schmid og Norge var knapt to sekunder bak Tyskland.

Jørgen Graabak gikk best av alle på tredje etappe, og tok igjen hele forpranget.

Jarl Magnus Riiber tok til slutt seieren ett sekund foran Tyskland, med Østerrike på tredjeplass. Dette er Norges første laggull i kombinert på 14 år.

– Helt greit hopp, men det kunne ha vært bedre Jørgen Graabak er glad for å være frisk nok til å delta i lagkonkurransen i kombinert i lørdagens VM-øvelse.