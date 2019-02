Avlyser Gauldssprinten - skistadion står under vann

Sport

Gauldalssprinten som skulle arrangeres til helga er avlyst. Den siste tida med mildvær har ført til at skistadion på Kvennabakkan på Hovin står under vann.

- Det er veldig trist. Med møkkaværet vi har i Trøndelag for tida er nesten ingenting gjennomførbart, sier leder Petter Leinslie i Lundamo IL ski til Trønderbladet.

Avgjørelsen om å avlyse den populære sprintstafetten ble tatt tirsdag.

- Været rår vi dessverre ikke over. Når hele stadion er en isklump og står under vann, er det ikke hyggelig å arrangere skirenn, forteller han.

Kan bli arrangert senere

Onsdag kveld deltok flere utøvere fra idrettslaget på Heimdalsstafetten i Trondheim.

- Der var også forholdene så dårlig at det egentlig ikke gikk an å arrangere et skirenn. Det pøsregna og hele stadion fløt, sier Leinslie.

Nå ser de på løsninger for å kunne gjennomføre Gauldalssprinten på et senere tidspunkt.

- Ja, det kan bli aktuelt. Men de fleste helger fremover er opptatt med andre renn, så vi må passe på så vi ikke ødelegger for andre, påpeker han.

I fjor deltok 118 deltakere i alderen seks til 16 år, spredt på 59 lag.

SE ALLE BILDENE! Stafett økte deltakelsen Sprintstafett er populært. 118 unge skiløpere møtte opp i Kvennabakkan skianlegg lørdag.