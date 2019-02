Ni Wehn-poeng da Nidaros fikk fart på seiershjulet igjen

Sport

Dag-Morten Wehn og lagkameratene i Nidaros har kanskje ikke levd opp til forventningene i årets sesong, men i helgen fikk ihvertfall laget mye å juble for da Furuset kom på besøk til sesongens nest siste kamphelg.

Lørdag ble det 11-2 seier, før laget fulgte opp med solide 9-1 søndag ettermiddag. Laget er nå på 6. plass på tabellen før sesongen avsluttes neste helg og vil med èn seier på de to kampene klatre en plass og til slutt bli nummer fem på tabellen i vinterens 1.divisjon.

Ni poeng fra Wehn

Dag-Morten Wehn var som vanlig involvert i målprotokollen for sin klubb. Lørdag ble det to mål og tre assist før han fulgte opp med to mål og to assist i søndagens storseier. Wehn er nå oppe i 57 poeng denne sesongen og er med det lagets soleklare poengkonge.

Sesongen avsluttes kommende helg med hjemmekamper mot tabelljumbo Storhamar YA.

Wehn uttalte tidligere i vinter til Trønderbladet at han skal bli far for tredje gang og dette kan være hans siste sesong i norsk hockey.

Ett mål og to assist fra Wehn i etterlengtet Nidaros-opptur Lagets poengkonge sto bak alle tre målene da Gjøvik ble slått 3-1 hjemme i Leangen Ishall søndag ettermiddag.