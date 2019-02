Jenny Enodd med fin 13. plass i EM i skiskyting

Sport

EM i skiskyting gikk i år i Minsk-Raubichi i Hviterussland. 22 år gamle Jenny Enodd fra Budal var en del av den norske troppen.

På kvinnenes 15 kilometer ble Enodd nummer 42. Hun fikk fem bom på standplass og i mål var hun 6.03,8 bak vinner Hanna Öberg fra Sverige.

På mixstafetten ble Enodd og Norges lag nummer fem. Her ble det to bom på skytinga for budalsjenta. Hun gikk sammen med Karoline Knotten, Fredrik Gjesbakk og Aleksander Fjeld Andersen.

På 7,5 kilometer sprint gikk Enodd inn til en solid 13. plass. På standplass ble det ti treff. I skiløypa var hun 1.19,2 tregere enn den svenske vinneren Mona Brorsson.

På jaktstarten ble det en 25. plass på Enodd. Her fikk hun totalt tre bom og var 2.37,3 bak russiske Jekaterina Jurlova-Percht som vant.

