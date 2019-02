Brækken hedret på travgalla

Sport

Noralf P. Brækken kan se tilbake på et fantastisk 2018 som travtrener der seieren i Oslo Grand Prix med egentrente Evil Enok M.E. var det soleklare høydepunktet. Under lørdagens travgalla på Leangen, ble han hedret for sine resultater da han tok med seg to av prisene hjem under årets travgalla på banen.

Melhus-dominans

Først mottok Brækken prisen som årets travtrener 2018 på banen i konkurranse med blant andre Jomar Blekkan, før han senere på kvelden igjen var framme på scenen og mottok prisen som trener for årets eldre varmblodshest, Evil Enok M.E.

Den nyblivne 6-åringen ble som kjent operert like før jul, men meldes nå i rute til våren og en ny storløpssesong der Brækken har lagt lista like høyt som han gjorde i fjor for sin nye stjerne. Evil Enok M.E. vant prisen foran en hest som Lokking Superb, som for èn måned tilbake kjørte inn til 2.plass i verdens største travløp, Prix d'amerique på Vincennes i Paris.

Melhus-baserte Olav Aune ble også hedret da hans Pistus mottok prisen for årets 4-åring for kaldblods, mens Arve Sjoner-trente Storm Teddy ble kåret til årets 3-åring for de kaldblodige.

Evil Enok M.E. ute til april Superhesten fra Melhus ble operert like før jul og blir ikke å se i løpsbanen igjen før til våren.