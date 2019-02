Graabak vraket til lagsprinten i VM

Sport

Jarl Magnus Riiber og Jan Schmid blir ikke helt uventet den norske duoen i søndagens konkurranse. Det hjalp ikke at Graabak viste klar framgang i hoppbakken under lørdagens trening.

Riiber har vært kombinertsportens klare ener denne sesongen, og fredag innledet Schmid VM med en kruttsterk sølvmedalje i den første individuelle konkurransen.

Graabak mislyktes på sin side i hoppbakken og valgte å stå over fredagens langrenn som følge av et aldeles håpløst utgangspunkt. Opp til teten skilte det mer enn to minutter.

Ikke nok

Lørdag var trønderen, som vant det siste verdenscuprennet før VM i Lahti, langt mer venn med Bergiselbakken. De tre treningsomgangene endte i hopp på 125, 124 og 121 meter.

– Jeg er veldig godt fornøyd med hoppingen. Jeg synes at jeg gjør en veldig god jobb, sa Graabak til NTB etter lørdagens hopping.

– Hvor skuffet var du etter fredagens konkurranse?

– Jeg var selvfølgelig skuffet, men samtidig gjorde jeg det jeg hadde tenkt i hoppbakken. Jeg fulgte planen, men den fungerte ikke. Mer enn det kan jeg ikke gjøre. I dag hadde jeg tydeligvis en bedre strategi, sa 27-åringen.

Oppturen var samtidig ikke nok til å bryte seg inn på lagsprintlaget.

Nå må han rette fokus mot de to siste kombinertkonkurransene i Seefeld.

(©NTB)

Jørgen Graabak reiser til VM med håp om gull Fem år etter OL-sensasjonen, vil Jørgen Graabak fylle peishylla på Melhus med VM-gull.