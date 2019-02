Ti idrettslag i Gauldalen har knekt koden for rekruttering

Sport

Alle idrettslag i våre to kommuner arrangerer poengrenn på ski. En kveld i uka åpnes lysløypene for spreke barn og ungdommer, og noen klubber har også en viss deltakelse av juniorer og voksne. Men første og fremst er dette et lavterskeltilbud, hvor det ikke kreves medlemskap i idrettslag. Kveldene er lagt opp til å være sosiale sammenkomster, gjerne med kveldsmat og salg i kafeteriaen.