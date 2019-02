Ni nye fulltreffere fra toppscoreren til ingen nytte

Maria Keiserås Haugen noterte seg for ni nye scoringer da Melhus/Gimse møtte Sverresborg på bortebane onsdag kveld, men det kunne ikke forindre lagets 17. tap for sesongen. Nå er nedrykket til 3. divisjon neste sesong et faktum.