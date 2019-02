Skaun skytterlag er tildelt norgesmesterskap

Sport

Skaun skytterlag opplyser i en pressemelding at de har fått tildelt NM i skifeltskyting i 2020.

Arrangementet vil foregå i området Ramsjøen Arena og vil gjennomføres med skiavdelingen i Skaun IL som praktisk samarbeidspartner. Datoen er ikke fastsatt men mesterskapsøvelsene vil foregå over to dager, lørdag og søndag.

Norgesmesterskapsøvelsene utgjøres av det såkalte normalprogrammet som gjennomføres lørdag samt skifeltsprinten som gjennomføres søndag.

Forløperen til skiskyting

Skifeltskyting kan kalles forløperen til moderne skiskyting. Den store forskjellen er at det i skifeltskyting skytes med grovkaliber ammunisjon (kal 6.5 eller 7.62) mot forskjellige mål som står på forskjellige avstander.

Under normalprogrammet skytes det inntil 30 skudd på inntil fem forskjellige mål. Under sprintøvelsen skyter alle klasser tilsammen 12 skudd mot to forskjellige mål.

I 2020 skal det deles ut Kongepokal til vinneren av normalprogrammet klasse menn.