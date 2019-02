Over 40 barn deltok på skøyteskolen til Leinstrand IL

Sport

Tross dårlig vær møtte over 40 barn opp til skøyteskolen og klubbmesterskapet til Leinstrand IL ved samfunnshuset på Klett mandag kveld.

- Skøytegleden var stor og det var full innsats mellom snøbygene, sier leder i skøyteavdelingen, Astrid Vårvik Nordheim, til Trønderbladet.

Barn fra både Leinstrand, Melhus, Børsa og Byneset svingte seg på isen. Forrige mandag deltok nesten 50 unger på skøyteskolen og skøytekarusellen etterpå.

- Vi er ei svært driftsavdeling og rekrutteringa har skutt i været, forteller Vårvik Nordheim.

Bra skøytemiljø

Skøyteavdelingens rekruttgruppe trener på Leangen og teller rundt 20 barn i alderen 8 til 12 år.

- Leinstrand IL var den største klubben i antall løpere på kretsstevnet som ble arrangert på Leangen sist lørdag, sier hun.

Det er ingen tvil om at idrettslaget har et bra skøytemijø og er dyktige med rekrutterinsarbeidet. Toppidrettsutøver Camilla Lund fra Melhus går for klubben.

