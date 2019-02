Bjørgen skal hedre Skofterud på minnerenn

Sport

Bjørgen, som avsluttet sin innholdsrike langrennskarriere etter forrige sesong, sitter i styret i Vibekes Skofteruds Minnefond, som sammen med Slitu IF står bak minnerennet 24. februar.

– Jeg kommer til å være på plass for å hedre Vibeke og treffe løpere og publikum. Men Marius (Marits sønn red.anm.) må nok forsvare familiens ære i skisporet ettersom jeg har termin med en ny gutt i mars, sier Bjørgen i en pressemelding.

– Ideen kom raskt

Minnerennet, som går i klassisk stil og har fellesstart, vil ha både barne- og voksenklasse. Selve turrennet er på 20 kilometer, men det er også mulig å velge en trimløype på fem kilometer. Barnerennet er på 500 meter.

– Ideen om et minnerenn kom ganske raskt etter Vibekes bortgang. Det er en naturlig måte videreføre hennes engasjement og arv på, sier Vibeke Skofteruds bror Tormod Skofterud.

Overskuddet til minnefond

Han er styreformann i Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond og forteller at barna som deltar kan vente seg en helt spesiell opplevelse:

– Da vi gikk gjennom Vibekes eiendeler etter at hun gikk bort i sommer, fant vi en hel eske med startnummer som hun har gått med i ulike nasjonale og internasjonale renn gjennom karrieren. Vibekes niese, Moa, foreslo at vi kunne bruke disse i forbindelse med et minnerenn. Nå setter vi den ideen ut i livet ved at barneklassen får gå med Vibekes gamle startnummer på brystet, sier han.

Overskuddet fra minnerennet går til Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond til fremme av fysisk og psykisk helse.