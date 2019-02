Dramatisk da Bjørnstad og Graabak ble nummer to på lagsprinten i Lahti

Sport

De to norske lagene var med i massespurten i lagsprinten i kombinert, men Finland sikret hjemmejubel to hundredeler foran Norges 1.-lag.

De norske lagene var først inne på stadionet i Lahti, men det ble dramatisk i massespurten etter 15 kilometer.

Finske Eero Hirvonen var sterkest i spurten og kom inn like foran Jørgen Graabak, som utgjorde Norges 1.-lag sammen med Espen Bjørnstad. Like bak lå Magnus Krog på Norges 2.-lag på bakken etter å ha blitt hektet av Japan.

Østerrike smatt forbi og tok tredjeplassen. Krog gikk inn til den sure fjerdeplassen for annetlaget på et rotete oppløp sett med norske øyne.

– Jeg synes jeg og Krog hadde to gode posisjoner, men så ødelegger vi litt for hverandre fordi han presser meg utover. Jeg vet da søren. Vi skal iallfall ikke slippe en finne mellom oss når vi er to er først, sa en oppgitt Graabak til NRK etter rennet.

– Det blir litt dumt når vi er to lagkamerater som presser sånn som det her. Vi får ta det på kammerset og bli enige, fortsatte trønderen.

Norges to lag lå langt bak etter hopprennet og hadde henholdsvis 1,04 og 1,23 minutter opp til ledende Østerrike. Østerrikerne og Japans to lag hadde lenge en god luke, men med to kilometer igjen hadde finnene og nordmennene tatt igjen forspranget. Til slutt sørger Hirvonen og Ilkka Herola for hjemmejubel i massespurten i Lahti.

Espen Andersen gikk på 2.-laget sammen med Krog.