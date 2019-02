Gauldal FK fikk fornyet tillit av Norges Fotballforbund

Sport

I 2018 ble Gauldal FK plukket ut til å være ambassadørklubber for Norges Fotballforbund og Bamas satsing for å bedre folkehelsen. Gjennom konseptet Eat Move Sleep har de spredt kunnskap og inspirasjon både i og utenfor klubben til glede for små og store.

Nå er det klart at klubben også i 2019 skal være en del av Eat Move Sleep-satsingen.

- Gauldal er en motivert og engasjert klubb som er opptatt av sunne verdier. Vi er imponert over innsatsen de har gjort for å formidle Eat Move Sleep-budskapet til spillere, foreldre og nærmiljø, og vi er veldig glade for å ha med Gauldal på laget videre i 2019, sier Frode Grodås i NFF i en pressemelding.

Som Eat Move Sleep-ambassadørklubb er Gauldal FK forpliktet til å tilby sunne alternativer i kiosken under helgas fotballcup på Lundamo.

Eat Move Sleep for alle

I følge helsemyndighetene beveger vi oss generelt sett ikke nok, vi spiser for lite frukt og grønt, fisk og grove kornprodukter, mens vi fortsatt får i oss for mye sukker, salt og mettet fett. I tillegg sover ungdom mye mindre enn anbefalt, samtidig som 1 av 4 voksne sliter med søvnproblemer.

- Gjennom Eat Move Sleep er det mye lettere å huske at man bør ta bevisste valg i hverdagen. Det hjelper oss til å ha det bedre – ikke bare på idrettsbanen, men også på alle andre arenaer som skole, jobb og fritid der man er avhengig av overskudd, konsentrasjon og godt humør, sier Håkon Andersen i Bama.

Kjempet om å lage den sunneste matpakka Under fotballcupen på Ler var det ett lag som gikk seirende ut av matpakkekonkuransen.

Fortsatt mye å jobbe med

Gauldal FK gleder seg til en ny sesong som Eat Move Sleep-ambassadør.

- Det forplikter å være en ambassadørklubb. I 2018 gjorde vi mange positive endringer, og det er moro at klubbens medlemmer støtter opp om de gode verdiene i Eat Move Sleep. Derfor skal vi fortsette med å motivere alle til å gå og sykle til og fra trening og kamper så langt det lar seg gjøre, sier representantene fra klubben.

- Vi skal sørge for at det stadig blir flere sunne alternativer i kiosken, og vi skal arbeide videre med å få unge til å praktisere «Ingen likes etter leggetid» for bedre søvn. I tillegg skal vi som ambassadørklubb arrangere en egen Eat Move Sleep Cup, der både spillere og tilskuere vil lære mer om hvor viktig det er å ha et sunt og godt kosthold og få nok fysisk aktivitet og søvn, avslutter de.