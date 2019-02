Over 20 lag klar for jubileumsutgaven av Gauldalscupen

Sport

Gauldalscupen har etter hvert opparbeidet seg et solid fotfeste i distriktet og har blitt en tradisjon for mange lag i oppkjøringen til en ny sesong. Til helgen jubilerer cupen, da den arrangeres for 25. gang i Størenhallen.

Nytt i forhold til fjorået er at dameklassen arrangeres lørdag, mens herrene spiller søndag. Både innledende gruppespill og sluttspill spilles samme dag i begge klasser.

- Ja, i år er det jubileum. Det er så klart ekstra moro. Vi gleder oss til helgen, forsikrer Morten Engen, som er kasserer i fotballavdelinga på Singsås og medansvarlig i hele arrangement.

Jobber på spreng med ett lag til

I skrivende stund er dameklassen fulltegnet, mens det mangler ett lag på herresiden.

- Vi har satt en grense på tolv lag i begge klasser. Dameklassen er full allerede og det er vi godt fornøyd med. Målet var å få på plass tolv lag også blant herrene, men i øyeblikket har vi elleve klare og jobber på spreng akkurat nå med å få til ett til så vi blir tolv i begge klasser. Det hadde så klart vært det mest optimale, sier Engen.

- Mange gamle travere

- Er det mange nye lag som deltar i år?

- Ja, noen er det, selv om det fortsatt er en del gamle travere som er med. Det er selvfølgelig gledelig at de vil komme tilbake år etter år. På damesiden har lag som Heimdal og Trygg/Lade meldt sin interesse fra byen, mens Meldal også er påmeldt med ett lag. De var ikke med i fjor. På herresiden kommer Brekken med lag, informerer Engen.

- Hva med divisjonsgrensen? Er det den samme?

- Ja, det er uforandret fra tidligere. Det er 4.divisjon som vi hadde i fjor, svarer han.

Dobler førstepremien

Årets vinnerlag kan vente seg en solid økning i premiebudsjettet.

- Ja, i år dobler vi førstepremien til vinnende lag. Mot 5.000 i fjor, så er den høynet til 10.000 i år. Det gjelder selvfølgelig for begge klasser, informerer han.

- Det er gratis for barn å komme inn, mens voksne betaler 100 kroner per dag. Det er dessverre ikke mulighet til å kjøpe noe helgepass til rabattert pris. Det vil bli kiosksalg og utlodning av inngangsbilletter med gode premier, forteller Engen.

- Vi gleder oss til helgen og vil passe på å ønske alle sammen hjertelig velkommen til Størenhallen begge dager, avslutter han.

Rennebu vant herreklassen for andre år på rad i fjor, mens NTNUI stakk av med seieren blant damene.