Årets første Garberg-seier på Leangen

Sport

Årsdebuten til stallhesten Electron på Stall Garberg endte med galopp og diskvalifikasjon, men mandag kveld gikk det i trav hele veien, og dermed kom seieren for den fem år gamle hoppa.

Spillerne gjorde Electron til favoritt. Acers Fantasy forsvarte innersporet og tok føringen med Garbergs hest i rygg. Dette var situasjonen gjennom hele det 2140 meter lange løpet, til Veronica Bugge måtte kapitulere de siste meterne. Electron vant med et hodes lengde etter sin smygreise.

- Løpet ble fint og det trengte vi, kommenterte Garberg, som mente at hoppa ikke fungerte optimalt i løpet.

Vant tross leit spor

Aron Marsh var hesten som sto best inne rent grunnlagsmessig i sitt løp, men utgangsposisjonen var kinkig fra spor 11 bak startbilen. Til tross for at sjuåringen, trent av Olav Aune på Hovin, ikke hadde vunnet løp siden høsten 2016, hadde spillerne gjort hesten til et andrevalg i V65 med som vanlig Arve Sjoner i sulkyen.

Konkurrentene avløste hverandre i tet mens Sjoner tok det mer piano lenger bak i feltet. Etter hvert kom Aron Marsh seg fram til andre par utvendig. Derfra angrep Hovin-traveren for fullt inn mot den siste svingen. På oppløpet hadde sjuåringen en sugende finish å by på. Sjoners hest vist form og vant løpet med klar margin til Crazy Victor.

Fireårstalent

Brækken-traveren Panama Rags var ikke debutant, men sto med kun 5000 kroner på konto.

Fireårshoppa ble overfløyet av Garberg-hesten Why Always Jacos fra start, men Brækken kom seg ut og overtok føringen på første bortre langside. Gjennom den siste svingen fikk Brækken flere lengder til konkurrentene, og i mål var avstanden fem lengder til andrehesten Gregor B.R. og Ragnhild Bjørnbeth.

- Det ble enkelt. Det har vært veldig mye skjær i sjøen, men nå begynner det å hjelpe på, hadde Brækken å si om sin lovende fireåring.