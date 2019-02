Andreas Dahlø Wærnes på pallen i norgescupen

Sport

Skiskytter Andreas Dahlø Wærnes gikk lørdag inn til en god andreplass på sprinten i norgescupen på Hummelfjell TOS Arena på Os utenfor Røros. 28-åringen fra Kvål hadde kun én bom på første skyting.

Endre Strømsheim fra Bærums Skiklubb vant rennet, mens Martin Femsteinevik fra Hålandsdal IL tok tredjeplassen.

På grunn av værprognosene besluttet juryen at det ikke ble arrangert jaktstart på søndag, men sprint for alle klasser. Beslutningen ble tatt på grunn av kulda og med hensyn til utøverenes helse og for å redusere muligheten for avlysning.

På sprinten ble det ingen ny pallplass på Dahlø Wærnes, men han endte som nummer ti med to bom på andre skyting.

Endre Strømsheim vant også søndagens renn. Herman Dramdal Borge fra Svene IL og Martin Femsteinevik fra Hålandsdal IL tok andre og tredjeplassen.

Slik gikk det i Italia i dagens renn Skiskytterne Jenny Enodd fra Budal og Andreas Dahlø Wærnes fra Kvål fortsatte i IBU-cup i Italia denne søndagen.