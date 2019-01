Ett mål og to assist fra Wehn i etterlengtet Nidaros-opptur

Sport

Nidaros har hatt en tung sesong på nedre halvdel i 1.divisjon og har fint lite å spille for da mulighetene for Play Off til GET-ligaen forsvant tidlig i høst. Etter å ha tapt lørdagens hjemmekamp mot tabellfirer Gjøvik 2-4, slo Nidaros anført av hølondingen Dag-Morten Wehn kraftig tilbake i søndagens oppgjør.

Dag-Morten Wehn blir far for tredje gang Med nok en familieforøkelse innrømmer ishockeyspilleren fra Hølonda at det kan bli vanskelig å satse videre som ishockeyspiller neste sesong.

Mål og straffebom

Wehn sto bak både 1-0 i 1.periode og 2-0 scoringen i 3.periode før han selv avgjorde kampen med sin 3-1 scoring 14 sekunder før slutt i åpent mål. Wehn rakk også å bomme på et straffeslag mens kampen sto og vippet i 3.periode.

Nidaros ligger nå på 7.plass på tabellen med 30 poeng etter 23 kamper. Kommende helg venter dobbeltoppgjør mot Tønsberg på hjemmeis. Dersom Nidaros vinner begge de oppgjørene passerer de laget fra Vestfold på tabellen.

Wehn er fortsatt lagets ubestridte poengkonge med 33 poeng så langt på lagets 23 kamper. Det har blitt elleve mål og 22 assist så langt.

Nye Wehn-poeng reddet Nidaros Utlignet til 5-5 med 19 sekunder igjen å spille og avgjorde straffeslagkonkurransen like etterpå.