Melhus/Gimse-herrene scoret 40 mål i ny seier

Sport

Melhus/Gimse vant med 37 mål hjemme mot Utleira forrige helg og er i scoringsform for tiden. Lørdag ble det ny storseier da Langevåg gjestet Melhushallen.

Hjemmelaget ga seg ikke før de hadde scoret 40 denne gangen, i oppgjøret som til slutt endte med klare 40-17 til serielederen. Stillingen ved pause var 20-9.

Fire med fem mål hver

Toppscorertittelen ble jevnt fordelt denne gangen. Eskil Lund, Mikkel Hårsaker Mærk, Bjørn Otto Havdal og Stian Erdal Sivertsen noterte seg alle for fem scoringer hver, mens Einar Berg, Oliver Røddesnes og Elias Raanes Sæteraas alle scoret fire mål for hjemmelaget.

Melhus/Gimse topper fortsatt tabellen i 3.divisjon ett poeng foran Ørsta som vant sin kamp 42-27 borte mot Strindheim 2 lørdag. Melhus/Gimse har dog to kamper mindre spilt enn Ørsta, mens NTNUI 2 som ligger poenget bak de igjen nå har like mange kamper spilt. Søndag spiller Ørsta bortekamp mot Utleira.

Neste kamp for Melhus/Gimse spilles 16.februar. Da venter Valder hjemme i Melhushallen, et lag Melhus/Gimse slo med klare 37-19 på bortebane like etter nyttår.

