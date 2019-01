Magnus Reiten på pallen i sesongens første SM-runde

Sport

Lørdag kjørte Magnus Reiten første runde av svensk mesterskap (SM) i Bruksvallarna.

I det første løpet ble Reiten nummer to og i det andre og siste heatet ble det nok en andreplass. Sammenlagt ble han nummer to, kun ett poeng bak førsteplassen.

- Jeg er fornøyd med kjøringa og ting begynner å falle på plass. Nå gleder vi oss til SM-sirkuset forsetter i Woxnadalen om 14 dager, skriver Reiten på sin Facebook-side.

Reiten kjører i klassen Open. Her kjører utøverne to likeverdige løp på 10 minutter i tillegg til to runder.

Sesongens første store test for Magnus Reiten Snowcross-kjøreren fra Singsås er klar for en fartsfylt og spennende vinter.