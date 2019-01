Jørgen Graabak langt bak i Chaux-Neuve

Sport

Bjørnstad startet langrennet på fem kilometer som nummer tre. Leder Franz-Josef Rehrl kunne ingen gjøre noe med, men i kampen å bli nest best var det nordmannen som var raskest.

Han vant spurtoppgjøret med tyske Fabian Riessle og japanske Akito Watabe.

Bjørnstad var 9,4 sekunder bak vinneren, mens tredjeplassen gikk til Riessle. Annenplassen var 24-åringens beste resultat i verdenscupen noensinne.

Jarl Magnus Riiber på sjuendeplass ble nest beste av de norske. Han var i mål 41,2 sekunder bak Rehrl. Jørgen Graabak ble nummer 16 og Jan Schmid nummer 18, mens Espen Andersen tok 19.-plassen.

Einar Lurås Oftebro ble nummer 27, mens for Magnus Krog ble det tungt på veien mot 38.-plassen. Han var over to minutter bak vinnertiden.

Lørdag fortsetter den klassiske trippelen i Chaux-Neuve. Da er langrennsdelen på 10 kilometer. Også søndag gås det renn i Frankrike.

