Marit Bjørgen åpner for å bli landslagstrener om noen år. Det avslørte skidronningen overfor VG da hun ledet en treningsøkt for barn i Moss Skiklubb i begynnelsen av januar.

– Men landslagstrener blir jeg ikke med de første årene. Nå er det viktigst for meg å være mamma, sier hun til riksavisa.

– En mulighet for meg

38-åringen forteller at hun hører til i idretten og at hun syns det er stor stas å være ambassadør for grasrottrenerkurset.

– Dette er en mulighet for meg. Jeg skal inn i denne rollen selv og kanskje ta en trenerrolle i det mine barn er aktive i, påpeker Bjørgen.

Langrennssjef Vidar Løfshus fryder seg over muligheten for at den pensjonerte langrennsløperen ender opp som landslagstrener når barna blir litt større.

– Det er ikke så mange utøvere i verden som har kompetanse som Marit. Det ville være en berikelse for langrenn om hun velger den karriereveien, sier Løfshus til VG.

