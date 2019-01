Gimsejente plukket ut til NFF Trøndelags lederprogram

Sport

NFF Trøndelag har oppstart av et lederprogram for unge kvinnelige ledere i helga. Her skal Helene Åmot Olsen fra Gimse IL delta.

– Jeg har alltid likt å ha en lederrolle på fotballaget mitt, hvor jeg har vært kaptein i flere år, sier Åmot Olsen til Trønderbladet.

– Jeg tror de personlige egenskapene jeg verdsetter på og utenfor banen gjenspeiler seg i mye av det å være en leder, fortsetter hun.

Dag Alexander Gamst (27) ble overrasket med trenerpris Lørdag skulle Gauldals unge trener på galla for å spise middag. Lite visste han at han skulle få pris også.

– Føler meg privilegert

Ti jenter er plukket ut og det har vært mange søkere.

– Lederprogrammet for kvinner er et spennende satsingsområde og jeg føler meg privilegert som får muligheten til å være med. Jeg ønsker å lære mer, få en større plattform og muligheten for personlig utvikling, avslutter Åmot Olsen.

Jentefotballutvikler Ann-Iren Mørkved i Trøndelag fotballkrets forteller at lederprogrammet i første omgang pågår over ett år.