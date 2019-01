Solbakken forlenger kontrakten med Ranheim

Sport

Ola Solbakken slet med skader i første halvdel av sin første sesong for Ranheim i fjor, men fikk etter hvert sitt gjennombrudd i høst med seks kamper fra start i Eliteserien på tampen av sesongen.

Nå er han belønnet med ny kontrakt med klubben. Det bekrefter Ranheim på sine hjemmesider tirsdag ettermiddag.

- Det var dette jeg ville, så jeg er veldig glad for å ha fått dette i orden nå, sa Solbakken selv til Trønderbladet etter at avtalen ble undertegnet på Ranheim tirsdag formiddag.

Stille fra andre klubber

- Har det vært noe interesse fra noen andre klubber?

- Nei, det har ikke vært noe konkret. Det har vært stille nå i høst og vinter. For min egen del og for min egen utvikling så er dette det beste, så jeg glad for at det nå er i orden, sier kantspilleren.

Gjenforenes med Skarsem

Tidligere i dag ble det klart at Rosenborg-spiller og Melhus-gutt Olaus Skarsem lånes ut til Ranheim kommende sesong. Det betyr et gjensyn med kameraten som han har spilt sammen med i Rosenborg tidligere. Denne gang i blått.

- Det blir artig å spille sammen med Olaus igjen. Det gleder jeg meg til. Vi har ikke spilt sammen siden juniorfinalen med Rosenborg på slutten av 2017-sesongen, så det skal bli gøy. Jeg tror nok han også vil få flere muligheter til å vise seg fram her enn i Rosenborg, påpeker Solbakken.

Solbakkens opprinnelige avtale med Eliteserie-klubben strakk seg ut kommende sesong, men er altså nå forlenget med ytterligere to år.

Ranheim-spillerne starter sesongoppkjøringen på Frøya kommende helg før de fortsetter med sesongforberedelsene inne i Abrahallen neste uke.

