Slapp inn 40

Sport

Melhus/Gimses damelag i 2.-divisjon har fått et tøft møte med 2.-divisjon og tok juleferie på bunnen av tabellen med bare to poeng etter én seier og ni tap på de ti første kampene. Denne helgen er laget på bortetur der de møtte LFH09 i Jorekstadhallen lørdag ettermiddag.

Det endte med nok et tap. Oppgjøret endte til slutt med klare 40-24 til hjemmelaget. Stillingen ved pause var 21-9, i kampen som var så godt som avgjort allerede halvveis. Toppscorer for Melhus/Gimse ble som så mange ganger før Maria Keiserås Haugen med sju scoringer (fire på sjumeter), mens Sara Nordhammer noterte seg for seks fulltreffere.

Søndag møter de Kongsvinger på bortebane. Kongsvinger spilte også lørdag, hjemme mot Charlottenlund 2 i en kamp de til slutt tapte 20-24.

Tabelltopp

Klubbens herrelag har hatt en langt lystigere sesong og er også de på reise denne helgen.

Lørdagens bortekamp mot tabelljumbo Valder endte med en klar 37-19 seier, noe som betyr at laget nå inntar toppen av tabellen i sin avdeling i 3.-divisjon. Vinneren av avdelingen spiller kvalifisering om retten til opprykk til 2.-divisjon til våren.

Toppscorer for Melhus/Gimses herrelag i Giskehallen lørdag ble Elias Raanes Sæteraas og Stian Erdal Sivertsen med seks scoringer hver.

Søndag møter de tabellfemmer Spjelkavik.