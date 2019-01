– Marit har gitt oss ukesvis med gåsehud

Sport

Helga startet med at Marit Bjørgen ble kåret til «Årets trønder» på fredag, stemt fram av det norske folket. Under den store idrettsgallaen lørdag kveld fikk hun hele tre priser. Hun uttrykte stor overraskelse da hun ble «Årets navn», og var overveldet da juryen fulgte opp med både «Årets kvinnelige utøver» og «Idrettsgallaens hederspris».

– Ord kan ikke beskrive gleden, og gledestårene har vært mange. Vi har danset på parketten og hoppet i sofaen. Du har gitt oss ukesvis med gåsehud, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø, som delte ut hedersprisen. Den ble også gitt til Ole Einar Bjørndalen.

Forrige vinter ble Marit Bjørgen tidenes vinterolympier i verden, med sine åtte OL-gull. Hun har også vunnet 18 verdensmesterskap.

Marit beskriver hederen som et fantastisk punktum på en fantastisk karriere.

– Jeg er stolt over å stå her, og kjenner med priviligert. Samtidig er det vemodig. Jeg retter en stor takk til det norske folk som har heiet meg fram. Nå får jeg heller stå for rekrutteringa, sa Marit Bjørgen til sitt store publikum, som flere ganger gav henne stående applaus.

Marit Bjørgen har ved flere anledninger uttrykt takknemlighet for sin oppvekst på Rognes, med treningsmuligheter og familien rundt seg. I dag bor hun i Oslo, sammen med samboer Fred Børre Lundberg og sønnen Marius på tre år. De venter barn nummer to i mars.

I 2018 kunngjorde 38-åringen at karrieren er slutt, etter fantastiske prestasjoner i OL i Pyeongchang, som gav henne to gull, ett sølv og to bronse.