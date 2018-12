Gode prestasjoner i Strindheimstafetten

Sport

- Generalprøven er bestått, slår lagleder Svein Erik Halvorsen fra Støren ski etter årets Strindheimstafett.

Støren ski stilte med 2 lag i juniorklassen i årets Strindheimstafett som også er KM, forteller Halvorsen. Stafetten var på nyttårsaften, og hver deltaker skulle gå fem kilometer.

- Det ble tett i kampen om tredjeplassen hvor Støren lag 2/Rennebu, bestående av Håkon Gorseth Halvorsen, Simen Hårstad og Håkon Frøseth trakk det lengste strået i tett kamp med Byneset il som ble fire og Størens 1.lag som nr 5 med Andreas Fjorden Ree, Odin Garli og Sander Kjelstad. På grunn av sykdom var lag 2 et mix-lag med Rennebu il, og ble ikke regnet med i kampen om KM-medaljene. Det samme gjelder Byneset il og da ble det bronsemedalje på Støren lag 1, opplyser Halvorsen.

Halvorsen forteller at det var fine forhold fordi det var kommet en del snø i forkant av stafetten som ble holdt på Selbuskogen langrennsarena.

- Selv om det regnet og blåste, var det suverende forhold, sier Halvorsen.

Utfallet for Støren skis juniorlag (gutter) gjorde det ikke enklere for laglederne Martin Ree og Svein Erik Halvorsen å ta ut lag til NM-stafetten for senior i Merkåker. Løperne er veldig jevngode.

- Men vi håper flere brikker vil falle på flass når tre av spesiellangrennsløperne drar til NC på Konnerud utenfor Drammen helga 11.-13. januar og tre av skiskytterne også har NC renn nevnte helg, forklarer Halvorsen.

Halvorsen forteller at Støren ski et et lite, men bra skimiljø.

Støren Ski stiller to stafettlag under NM Sokna IL og Støren SK går sammen og sender to stafettlag til neste års norgesmesterskap på ski i Meråker.

Øvrige resultater

Når det gjelder øvrige idrettslag kan det nevnes at Lundamo IL skilag 1 kom på andreplass i klassen G11-12, mens Støren sportsklubbs lag kom på niendeplass. Melhus idrettslags skilag 1 kom på 10. plass.

I G13-14 kom Sokna ILs lag 1 på femteplass, mens laget fra Leinstrand kom på åttendeplass. Melhus idrettslag stilte lag også i denne klassen.

I klassen G15-16 kom IL Leiks lag på andreplass.

I klassen menn junior hevdet laget fra Støren seg bra, mens IL Leiks lag kom på sjuendeplass og Sokna ILs lag på 17. plass.