Klart for den 30. utgaven av julecupen til Melhus/Gimse

Sport

Lørdag og søndag er det klart for den 30. utgaven av Melhus/Gimses julecup i håndball, «Melhusbankens Julecup» som den offisielt heter. Den tradisjonsrike turneringen avvikles i både Melhushallen, Horghallen og Lundahallen.

Cupen er for jenter og gutter i alderen 10-16 år og pleier årlig å trekke hundrevis av barn. I fjor deltok rundt 90 lag og nærmere 1.000 spillere.

Fra morgen til kveld spilles det flere hundre kamper i de tre ulike hallene. Et stort apparat med frivillige stiller opp for at det i det hele tatt skal være mulig å arrangere den store håndballturneringen.

Lørdag 29. desember spilles kamper for årsklassene J12, G10, G11, G12, G13, G14 , G15 og G16. Søndag 30. desember går det kamper for årsklassene J10, J11, J13, J14, J15 og J16.