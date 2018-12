Graabak skuffet, men norsk seier likevel

Sport

Jarl Magnus Riiber (21) spurtslo østerrikeren Franz-Josef Rehrl og vant lørdagens kombinertrenn i Ramsau. Det var nordmannens fjerde strake verdenscupseier. Nordmannen fulgte dermed opp trippelseieren fra Lillehammer i starten av desember på beste vis.

– Det er godt å være tilbake i sirkuset igjen. Jeg nyter virkelig å konkurrere om dagen, og i dag fikk jeg en bra «fight» med Rehrl, sa Riiber i seiersintervjuet med arrangøren.

Spenning

Løpet ble nemlig en ren duell mellom Riiber og Rehrl, som hadde gått ut i tet, og spenningen varte helt inn. På oppløpet gikk Riiber forbi østerrikeren, som trolig bommet taktisk ved å starte spurten litt for tidlig.

– Det ble nok en ganske spennende konkurranse for østerrikerne. Vi hadde planlagt før løpet å trekke hverandre litt. Jeg hadde bra med energi igjen på slutten, sa Riiber.

Riiber startet ni sekunder bak Rehrl, mens japanske Yoshito Watabe gikk ut ytterligere 28 sekunder senere som tredjemann.

Det ble tett kamp om tredjeplassen mellom fem løpere. Tyske Fabian Riessle tok den siste plassen på seierspallen foran landsmennene Johannes Rydzek og Vinzenz Geiger.

Avlyst hopprenn

Nest beste nordmann ble Jan Schmid på 8.-plass. Espen Andersen ble nummer 11, Jørgen Graabak nummer 13, Espen Bjørnstad nummer 16, Magnus Krog nummer 22 og Einar Lurås Oftebro nummer 27.

Tidligere lørdag ble hoppdelen av verdenscuprennet avlyst da to hoppere – Riiber og tyske Eric Frenzel – sto igjen på toppen. Dermed ble resultatene fra fredagens prøveomgang gjeldende. Det var uheldig for Graabak, som gjorde sitt dårligste hopp i prøveomgangen og startet langrennet som nummer 27. Dagen før hadde han to gode treningshopp i samme bakke.