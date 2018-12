Støren kan sikre opprykket på Leiks hjemmebane

Sport

Støren endte sist i årets 4. divisjon og blir naturlig nok en av favorittene til opprykk kommende sesong. I siste serierunde 6. oktober venter Leik på bortebane i et av seks lokaloppgjør i 2019-sesongen.

Kanskje kan Støren juble for opprykk igjen når laget gjester Korsvegen den første lørdagen i oktober neste år?

Tidlig seriestart

5. divisjon sparkes i gang bare èn knapp uke etter at Odd-Brann åpner Eliteserien lørdag 30. mars. Fredag 5.april er våre lokale lag i gang for alvor da Leik tar imot nyopprykkede IL Tempo, mens Trønder-Lyn får besøk av Kolstads 2. ilag samme kveld. Søndag 7. april åpner Støren sin sesong da laget gjester KIL/Hemne 2 på bortebane.

Det første lokaloppgjøret går av stabelen etter påske da Leik tar imot Trønder-Lyn i tredje serierunde fredag 26.april.

Slik spilles lokaloppgjørene kommende sesong:

Fredag 26. april Leik - Trønder-Lyn

Fredag 14. juni Trønder-Lyn - Støren

Fredag 21. juni Støren - Leik

Fredag 16. august Trønder-Lyn - Leik

Fredag 27. september Støren - Trønder-Lyn

Søndag 6. oktober Leik - Støren

Trønder-Lyn avslutter mot IL Tempo

Samtidig som Leik møter Støren i siste serierunde søndag 6.oktober, får Trønder-Lyn besøk av IL Tempo hjemme på kunstgresset på Sørøya.

5.divisjon tar sommerferie etter at siste kamp er spilt tirsdag 2.juli. Den første kampen etter ferien går mellom Utleira og Støren fredag 9. august.

PS! 5.divisjon avdeling 3 i 2019 består av elleve lag etter at Ranheim 3 fikk en plass et hakk lenger opp i divisjonssystemet som følge av at klubbens 1.lag spiller på høyeste nivå. De tre andre 5. divisjonsavdelingene i Trøndelag består også i 2019 av ti lag som har vært vanlig prosedyre de siste årene.