Tror Bjørgen kan utfordre Hegerberg under Idrettsgallaen

I Stavanger den 5. januar vil idretten i Norge gjør stas på seg selv. Da går nemlig Idrettsgallaen 2019 av stabelen, og i går ble de nominerte presentert.

Spillselskapet Betsson var kjapt ute med å rangere hvem de mener har de beste vinnersjanse. På tippeselskapets oddsliste er Marit Bjørgen utpekt som den nest største favoritten til å vinne «Årets kvinnelige idrettsutøver». Det er kun fotballstjernen Ada Hegerberg som har lavere odds enn Bjørgen. Rognes-jenta har vunnet prisen hele fem ganger tidligere.

– Marit Bjørgen satte et utrolig punktum på en fantastisk karriere, og det er naturlig at hun er blant de største favorittene til å vinne «Årets kvinnelige idrettsutøver». Skulle hun vinne er det vanskelig å være uenig i at hun er verdig prisen. Men det blir ikke lett å utkonkurrere Ada Hegerberg. Hun har hatt et utrolig år på fotballbanen, og fremstår som det opplagte valget. Hun scorer flere mål enn hun spiller kamper i Frankrike og har allerede vunnet Ballon d’Or, beviset på at hun er verdens beste fotballspiller. Det vil være et lite sjokk om hun ikke går til topps, sier Joakim Ingebrigtsen, PR-sjef i Betsson, i en pressemelding.

Outsider til ytterligere to priser

Bjørgen som la både ski og staver på hylla i vår er også nominert til «Årets navn» og «Årets lag» sammen med resten av skijentene som var med på å ta OL-gull på stafett. Skidronningen er ikke blant de største favorittene i disse kategoriene, men Ingebrigtsen mener hun kan være en outsider til begge prisene.

– «Årets navn» er jo en pris som avgjøres av stemmer fra det norske folk. Det finnes vel knapt noen i Norge som ikke har et forhold til Marit, og det virker ikke usannsynlig at folket kan gi henne en siste takk for en utrolig skikarriere som har gitt oss så mange gleder. Når det er sagt er Jakob Ingebrigtsen er et vanvittig talent, og har slått gjennom på verdensscenen til tross for at han knapt har fylt 18 år. Det skal bli veldig vanskelig å komme utenom ham. To EM-gull som 17-åringen er en vanvittig prestasjon, og vi tror det vil veie tungt for folket, sier Betsson-mannen.

Usikre på årets lag

«Årets lag» fremstår fra oddslistene som den mest åpne kategorien, og Ingebrigtsen innrømmer et spillselskapet er veldig usikre på oddsen de har satt:

– Det er vanskelig å si hva som veier tyngst for juryen når «Årets lag» skal kåres. Det har vært veldig mange sterke lagprestasjoner det siste året. OL-gull veier alltid tungt, men samtidig har vi volleyballgutta Mol og Sørum. De har hatt utrolige resultater i år. Likevel er ikke volleyball en idrett som tradisjonelt får like mye oppmerksomhet som vinteridrettene. Det skal bli spennende å se hvem juryen går for, avslutter Ingebrigtsen.

Odds på «Årets kvinnelige idrettsutøver»:

Ada Hegerberg – 1,75

Marit Bjørgen – 3,00

Maren Lundby – 3,50

Ragnhild Mowinckel – 15,00

Karoline Bjerkeli Grøvdal – 25,00

Ragnhild Haga – 25,00

Johanne Killi – 25,00

Marte Olsbu Røiseland – 25,00



Odds på «Årets navn»:

Jakob Ingebrigtsen – 1,80

Magnus Carlsen – 3,00

Ada Hegerberg – 4,00

Johannes Høsflot Klæbo – 5,00

Marit Bjørgen – 6,00

Maren Lundby – 8,00

Håvard Holmefjord Lorentzen – 10,00

Birgit Røkkum Skarstein – 25,00

Aksel Lund Svindal – 25,00

Anders Mol og Christan Sørum – 25,00

Karsten Warholm – 25,00

Simen Hegstad Krüger – 50,00

Odds på «Årets lag»:

Lagtempo skøyter menn – 2,50

Hopplandslaget menn – 3,00

Langrenn kvinner – 4,00

Langrenn menn – 4,00

Sandvolleyball Anders Mol og Christian Sørum – 5,00

Stafettlag orientering menn – 10,00