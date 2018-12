Gimse J13 vant julecupen på Flatåsen

Sport

Skrevet av Bjørnar Duun

Jubelen sto i taket i Gimse-garderoben etter en svært spennende avslutning på helgens cup i den nye fotballhallen til Flatås IL. Det ble en nervepirrende finale etter at Kattem først gikk opp i ledelsen. Gimse utlignet ved Cecilie Wilhelmsen, før Eli Nilsen Berg satte inn seiersmålet tre minutter før slutt.

I gruppespillet innledet Gimse med en solid seier 3-0 mot Nardo. Deretter ble det et knepent tap 0-1 mot Astor. I den tredje kampen sikret jentene likevel gruppeseieren på målforskjell etter 3-0 mot Ranheim, og som puljevinnere fikk laget walk-over i åttendelsfinalen.

I kvartfinalen ble Sverresborg slått 2-1. I semifinalen sto Kattem 2 for tur, og her måtte det spilleforlengelse til for å avgjøre. Forlengelsen var organisert slik at lagene måtte ta en spiller av banen for hvert andre minutt, og lagene hadde bare to spillere hver på banen da Ingvild Dypdalsbakk Sætre scoret det avgjørende målet.

Melhusgutter ble kretsmestere for andre år på rad 14-åringene feiret den store bragden på rød løper i klubbhuset i Gruva.

God sesong

Jentene fra Gimse har lagt bak seg en god sesong, som resulterte i opprykk til 1. divisjon i nierserien til høstsesongen. I den øverst divisjonen ble det et par tap i starten, før de etter hvert også beseiret flere av de sterkeste lagene i kretsen.

Gimse J13 stilte også lag i sjuerserien, hvor det ble en tredjeplass i vårsesongen og fjerdeplass i høstsesongen. Laget har tatt seg til finaler i fire cuper tidligere i år, deriblant Maxi-cup på Hamar, men alle disse har endt med sølvmedaljer. Seieren i helga var derfor etterlengtet for disse jentene.

Trenerteamet bestående av Jørn Tore Berg (hovedtrener), Ragnhild Haugen og Bjørnar Duun gleder seg til fortsettelsen med laget. Gimse og Gauldal samarbeider om ungdomsfotballen på jentesida, og på grunn av dette er det flere jenter på vei inn i spillerstallen. Det er stor oppslutning om treningene og mye fotballglede.