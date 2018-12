Bjørgen kan bli kåret til årets kvinnelige utøver for femte gang

Sport

Marit Bjørgen er nominert til hele tre priser til Idrettsgallaen som arrangeres 5. januar. Skidronningen fra Rognes kan vinne prisene årets kvinnelige idrettstutøver, årets navn og årets lag (langrennsstafettlaget i OL).

Gunn-Rita Dahle Flesjå (Terrengsykkel), Karoline Bjerkeli Grøvdal (Friidrett), Ragnhild Haga (Langrenn), Ada Hegerberg (Fotball), Johanne Killi (Freeski), Maren Lundby (Hopp), Ragnhild Mowinckel (Alpint) og Marte Olsbu Røiseland (Skiskyting) er også nominert i kategorien årets kvinnelige idrettsutøver.

Det er langt ifra første gangen Bjørgen er med i kåringen og hun har vunnet flere priser på Idrettsgallaen tidligere.

Tidenes mestvinnende vinterolympier ble kåret til årets kvinnelige idrettsutøver i 2018, 2015, 2012 og 2011. I 2006 fikk hun prisene årets navn og utøvernes pris, og i 2012 ble hun kåret til årets forbilde.

- Det har vært et helt spesielt idrettsår, hvor norske utøvere sørget for at Norge vant OL, og satte rekord med 39 medaljer. I tillegg har vi sett flotte prestasjoner i Paralympics og ulike EM og VM gjennom året. Alt dette har preget juryens arbeid, og speiles også i de endelige nominasjonene. Juryens oppgave er å løfte frem de største prestasjonene i en kåring hvor det ikke er idrettens konkurransekriterier som skiller vinnerne. Utfordringen er å sette prestasjoner på tvers av idrettene opp mot hverandre, og dette åpner for uenighet som ikke kan avgjøres med stoppeklokke eller målfoto, sier juryleder og toppidrettssjef, Tore Øvrebø.

VM-dronningen er nominert til to priser på Idrettsgallaen Blir det flere priser på Bjørgen? Langrennsløperen har også fått bekreftet at hun er med i OL-troppen til Pyeongchang.