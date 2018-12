Ronald Putans kåret til banens beste i ny Kolstad-seier

Sport

Kolstad har overrasket stort i årets Eliteserie i håndball for menn og to av spillerne på laget kommer fra Melhus og Lundamo. Etter onsdagens 29-22 seier hjemme over bunnlaget Bodø i Kolstad Arena ligger laget på en meget sterk 2. plass når halvparten av kampene nå er unnagjort.

Det er kun hardtsatsende Arendal som ligger poenget foran med like mange kamper spilt, mens lag som Drammen, Elverum og Halden ligger bak bydelsklubben fra Kvitbyen.

Bitter cupexit for Kolstads bestemann Formspilleren fra Lundamo scoret fire mål og ble kåret til Kolstads beste spiller.

Banens beste

I onsdagens hjemmekamp noterte Ronald Putans seg for seks scoringer og ble i tillegg kåret til banens beste spiller av en lokal jury i hallen etter kampslutt. Strekspiller Tom Kåre Nikolaisen scoret tre mål og var også han sterkt delaktig i den klare seieren.

Stillingen ved pause var 14-10 til vertene. Lagene fulgte hverandre fram til 9-9, men etter det rykket hjemmelaget i fra og etter pause var det synlig klasseforskjell på de to lagene.

Kolstad møter Halden hjemme førstkommende onsdag før Eliteserien tar juleferie.

