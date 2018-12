Slik gikk det med Melhus/Gimse i Bring- og Lerøyserien i helga

Sport

Lørdag var det klart for runde to av Bring- og Lerøyserien for Melhus/Gimse G16- og G18.

Lerøyserien gikk av stabelen i Drammen. 18-åringene vartet opp med en solid seier mot St. Hallvard og vant hele 31-17. Melhusguttene skulle egentlig spille mot Bravo også, men tromsølaget var uheldig med flyreisen og kom ikke tidsnok til kampen.

Melhus/Gimse G18 er på fjerdeplass på tabellen med åtte poeng. Foran dem ligger Sandefjord, Kolstad og Ski med like mange poeng, men med bedre målforskjell.

Klar for Lerøyserien etter full pott i kvalifiseringen Melhus/Gimse G18 feide Kolstad, Steinkjer, Haslum og Falk Horten av banen i Kolstad Arena forrige helg.

16-åringene vant én kamp

Bringserien var lagt til Tønsberg. 16-åringene fra Melhus fikk varierende resultater i helga. Det ble tap mot HK-72 Sande (16-26), uavgjort mot Vestby (22-22) og seier mot Nøtterøy (26-24).

Melhus/Gimse G16 har nå sju poeng og ligger nummer to på tabellen. HK-72 Sande leder avdelingen med åtte poeng.