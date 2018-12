Se Melhus/Gimse G16 i Bringserien direkte

Sport

Lørdag er det klart for runde to av Bring- og Lerøyserien for våre to håndballag, Melhus/Gimse G16- og G18.

Bringserien går i helga av stabelen på Nøtterøy i Vestfold. I dag skal 16-åringene i aksjon mot Vestfold-laget HK-72 Sande og Vestby fra Follo.

Sender kampene direkte

De to kampene vises direkte på handballtv.com. Følg lenkene under for å komme direkte til oppgjørene.

Melhus/Gimse G16 vant sine to første kamper i den nasjonale serien og ligger foreløpig på andreplass. Nøtterøy Håndball leder med bedre målforskjell. Lørdagens to motstandere har både vunnet og tapt en kamp. De fire beste lagene i avdelingen går videre til sluttspillet.

Jevnt i Lerøyserien

Melhus/Gimse G18 skal også kjempe om viktige poeng i dag. Lerøyserien spilles i helga i Lier i Buskerud. 18-åringene møter St. Hallvard fra Lier og tromsølaget Bravo.

Ingen av kampene til Melhus/Gimse G18 sendes direkte, men kampene spilles kl. 11.00 (St. Hallvard) og kl. 14.00 (Bravo).

Før dagens kamper ligger melhusguttene på en fjerdeplass etter å ha vunnet sine to første kamper. Det er de fire beste lagene i avdelingen som går videre til sluttspillet.

Foran dem på tabellen ligger Ski, Kolstad og Sandefjord Håndball. Men alle de fire lagene har fire poeng og kun målforskjell skiller rekkefølgen.

