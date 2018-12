Bookmakerne har liten tro på Melhus-opprykk

Sport

Sist helg kom oppsettet for neste års 3. divisjon. Melhus fikk det som de ville med samtlige ni trønderlag i sin avdeling i tillegg at de slapp å måtte reise til Nord-Norge som noen kanskje hadde fryktet på forhånd.

I stedet blir det gjensyn med Brumunddal og Gjøvik-Lyn i Gruva neste år, mens Nybergsund, Kongsvinger 2 og Raufoss 2 blir nye bekjentskaper for Melhus-publikummet. Nybergsund kommer ned fra årets 2. divisjon, mens de to sistnevnte begge rykket opp fra 4.divisjon i år.

Melhus storfornøyd med neste års oppsett -Dette må vi si oss godt fornøyd med. Både sportslig og økonomisk, sier assistenttrener Tore Havdal når han får oppsettet servert lørdag formiddag.

Høy odds

Melhus endte til slutt på 9. plass i årets 3. divisjon etter å ha berget plassen i nest siste serierunde da laget vant bortekampen mot Levanger 2. En mer enn godkjent prestasjon i en serie der hele fire lag rykket ned der Melhus kom som nyopprykket to år på rad.

Dersom du tror Melhus fortsetter framgangen og faktisk rykker opp til 2. divisjon kommende sesong kan du bli en holden mann eller kvinne. Norsk Tipping betaler nemlig hele 100 i odds for opprykk.

Spillselskapet på Hamar la ut vinneroddsen på neste års 3. divisjon like etter at oppsettet ble kjent forrige lørdag. Favoritter er Rosenborg 2 til to i odds, mens Brumunddal (fire) og Tiller (fem) følger nærmest.

Joker fra Trysil?

Nybergsund, som rykket ned fra årets 2. divisjon i siste serierunde, betaler seks ganger pengene dersom de skulle gå til topps. Melhus-trenerTore Havdal uttrykte like etter at oppsettet ble kjent at Nybergsund fort kan være den naturlige favoritten i en slik serie og at 2. lagene ofte svinger både i prestasjoner og styrke.

I motsatt ende av oddsskalaen finner vi Melhus, Ranheim 2, Kongsvinger og Raufoss 2 som alle gir 100 ganger pengene dersom de skulle overraske med å gå helt til topps.

Melhus starter opp igjen treningene denne uken og tiltar i styrke etter nyttår da alt fokus rettes mot 2019-sesongen.