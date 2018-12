Avlyser Størenrennet på grunn av snømangel

Sport

Størenrennet skulle etter planen arrangeres lørdag 8. desember, men det populære skirennet må avlyses grunnet snømangel. Avgjørelsen ble tatt på fredag.

- Det er ingenting som tyder på at det skal komme vesentlig med nedbør de nærmeste dagene, slik at vi kan starte med preparering av løypa. Vi trenger fort 30 centimeter med snø for å kjøre spor, sier rennleder Bjørn Roger Tangstad til Trønderbladet.

Tar en sjanse

Det er ikke første gangen at rennet må avlyse. Det ble arrangert i fjor, men de to årene før der igjen ble det heller ikke arrangert.

- Vi tar en sjanse når vi arrangerer rennet så tidlig i sesongen, men når det først går kommer det veldig mange deltakere. Det finnes ikke mange skirenn før jul, forteller han.

- Dere har ikke vurdert å flytte rennet til etter jul?

- Nei, vi har Marit Bjørgen-rennet i mars, og før det arrangeres det flere renn andre steder. Vi ønsker ikke å smette inn nok et renn og ødelegge for hverandre, sier Tangstad og legger til at det er opp til skistyret å avgjøre framtida til Størenrennet.

- Hva med å investere i et snøproduksjonsanlegg?

- Det er en stor kostnad som jeg ikke tror at sportsklubben kan bære selv, forteller rennlederen.

