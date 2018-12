Jørgen Graabak på 10. plass etter hoppdelen

Sport

Jarl Magnus Riiber leder verdenscuprennet i kombinert etter hoppdelen på Lillehammer søndag og går ut 21 sekunder foran østerrikske Franz-Josef Rehrl.

Riiber har fått en god start på sesongen og innkasserte lørdag sin annen strake verdenscupseier i kombinert. Etter hoppdelen søndag er han i posisjon til å ta sin tredje seier på rad.

21-åringen fra Oslo hoppet 129,5 meter i HS 140-bakken og går med det ut 21 sekunder foran toer Rehrl. Østerrikeren landet på 126 meter.

– Jeg går for en ny seier. 21 sekunder er jo litt, men det kunne jo vært mer også. Avstanden ned til den beste langrennsløperen er jo en del, så det får jeg ta med meg. Jeg satser på å gå et kontrollert langrenn, sier Riiber til NTB.

– Jeg gjorde jobben i dag og satte et godt nedslag. Jeg er glad for at det holdt til ledelse, sa Riiber til arrangøren etter hoppingen.

Senere søndag skal utøverne ut i langrennssporet over 10 kilometer i en tung og tøff løype på Birkebeineren skistadjon.

Einar Lurås Oftebro ligger på delt tredjeplass etter hoppingen. Med 128 meter går han ut 28 sekunder bak Riiber, sammen med japanske Go Yamamoto.

Norge fikk fire hoppere blant de ti beste i hoppdelen.

Espen Bjørnstad ligger på femteplass og går ut 35 sekunder bak Riiber. Jørgen Graabak ble nummer ti og går ut 1.02 minutter bak den norske lederen.

Nærmeste utfordrer i kampen om Lillehammer-trippelen, tyske Eric Frenzel, endte helt nede på 28.-plass og har hele 2.31 å ta inn på nordmannen i ledelsen.

