Melhus-gutta jakter gull - slik starter RBK

Sport

I samråd med hovedtrener Gerhard Wermink har Vegard Skorstad tatt ut laget som skal jakte gull i G16-klassen for Rosenborg. Gjengen som kan sørge for at trønderne kan bli historiske. Aldri før har Rosenborg vunnet samtlige tre cupfinaler på herresiden (G16-, G19-, og senior-NM).

Melhusgutter spiller sin første cupfinale med RBK G16 Torsdag landet Jørgen Hagensen og Magnus Hammerås i Oslo. Fredag har de planer om å bli historiske.

Starter på benken

Dessverre, med Melhus-øyne, starter både keeper Jørgen Hagensen og matchvinneren fra semifinalen på benken. Magnus Hammerås hadde et visst håp om å starte, men nå starter unggutten kampen fra benkplass.

- Jeg regner med å starte på benken. Drømmen er selvfølgelig å komme inn og avgjøre, sa Hammerås til Trønderbladet dager før cupfinalen. Motstander er Stabæk og kampen går i bærumsklubbens tidligere hjemmebane, i Telenor Arena på Fornebu. Stabæk er regjerende mester i G16-klassen, etter at forrige generasjon slo Viking 5-2 i fjorårets finale.

RBK starter slik (4-3-3): Sander Tangvik - Hannes Bordal, Ola Arntsen, Leo Fuhr Hjelde, Håkon Gangstad - Sindre Lundh, Kristoffer Halvorsen, Stian Ofstad - Audun Engen Vik, Emanuel Kulego, Robin Skrogstad.

Avspark er klokken 13 og kampen vises på NRK.