Flere skiløpere fra Melhus går på Beitostølen i helga

Sport

Til helga er det nasjonal sesongåpning på Beitostølen og flere av våre lokale langrennsløpere stiller på startstreken.

Melhus IL-utøver Lone Johansen skal gå 10 kilometer klassisk på fredag og sprinten på lørdag. Hun er klar på hva hun ønsker å få ut av helga.

– Jeg ønsker selvfølgelig å få til noen gode resultater, men det er jo de to første rennene for sesongen, så de har ikke førsteprioritet. Det kommer viktigere renn med tanke på uttak til U23-VM, sier Johansen til Trønderbladet.

– Hvilke ambisjoner har du for sesongen?

– Målet for sesongen er U23-VM og generelt prøve å få til noen gode enkelt renn. Jeg er jo førsteårs senior, så har bestemt meg for at jeg ikke skal ha altfor høye forventninger, men heller fokusere på å få inn gode rutiner og utvikle meg som løper, forteller melhusjenta.

Anne Kjersti Kalvå fra Lundamo IL er også på plass på Beitostølen. Hun går alle helgas distanser.

Riseth, Stensås og Syrstad

Blant herrene er det tre løpere fra distriktet på plass på Beitostølen.

Byåsen IL-løper Fredrik Riseth går lørdagens sprint og 15 kilometer fri søndag.

Magnus Stensås på Tydal IL går alle helgas distanser; 15 kilometer klassisk fredag, sprint på lørdag og 15 kilometer fri søndag.

Torleif Syrstad på Lundamo IL er påmeldt til fredagens 15 kilometer klassisk og 15 kilometer fri på søndag.

