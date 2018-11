Hentet hjem medaljer i NM og LM i taekwondo

Sport

På grunn av sykdom og skader stilte Melhus og Korsvegen Taekwon-Do Klubb med kun to utøvere på Norgesmesterskapet (for sortbelter) og Landsmesterskapet (for fargetbelter) i Ekeberghallen 3. - 4. november.

Erika Krogstad fra avdeling Korsvegen har sort belte og tok hele tre NM-medaljer; bronse i sparring, sølv i lagmønster og gull i lagsparring.

Anne Maria Andressen fra avdeling Melhus har rødt belte og deltok i LM. Her ble det gull i mønster, bronse i sparring, gull i lagmønster og gull i lagsparring.

Mesterskapet gikk i Ekeberghallen over to dager med 475 deltakere, 960 starter, fordelt på åtte kampområder. Konkurransen ble driftet med hjelp av Sportdata og 68 dommere.

Hølonding vant bronse i verdenscupen i taekwondo Anton Gimse (58) fra Korsvegen ble nummer tre i sin klasse i det internasjonale mesterskapet i Sydney.