Da Melhus/Gimse skulle spille mot landets største talenter, fikk treneren seg en overraskelse

Sport

Lørdag spilte både Melhus/Gimses G16- og G18-lag sine åpningskamper i henholdsvis Bring- og Lerøy-serien på hjemmebane. Flere av landets mest talentfulle lag i begge årsklasser var samlet i Melhushallen for å begynne serien, der neste års sluttspill er det store målet.

Melhus/Gimse G16 vant i fjor Bringserien og både de nye G16-guttene og G18-laget fikk en drømmestart i seriene sine.

Mesterne fra Bringserien, mest kjent som den gyldne 2001-årgangen, slo Vestre Bærum 32-24 og Viking 31-24. Det gav G18-laget fire av fire mulige poeng i starten på Lerøyserien.

Perfekt start

- Følelsen er veldig bra. Periodevis spiller vi veldig god håndball. Jeg er imponert av gutta, over at de kommer ut med to seiere og fire poeng. Det er godt gjort, sier Asle Hårsaker.

G18-treneren har en hånd med i det meste som skjer i Melhushallen og har mange av treningene også til G16-laget.

De ville ikke være noe dårlige og fulgte opp med 21-14 over Storhamar og 35-23-seier over Drøbak-Frogn. Fire poeng også til de og åtte av åtte mulige til Melhus/Gimse på egen parkett!

- Jeg syns de også gjør en veldig god figur. Det er veldig gøy at de får to seiere og en kjempegod start, sier Hårsaker.

Klart for ny håndballfest i Melhushallen Melhus/Gimse gutter 16 år og 18 år kjemper om sluttspillplass i de nasjonale turneringene Bring- og Lerøyserien.

- Setter oss på kartet

Linda Kvam og Kai Morten Størseth har det ofisielle treneransvaret for 16-åringene, men Hårsaker trener stort sett begge treningsgruppene også sammen.

I tillegg trener han 3.divisjonslaget til Melhus/Gimses seniorlag på herresiden. Hovedmålsettingen er å få de opp i 2.divisjon. Derfor er Lerøyserien egentlig litt andreprioritet.

- I Lerøyserien er det mange lag som har spillere som er med i staller høyere opp i ligasystemet, som i 1.divisjon. Jeg ser at det å gjøre det godt der, er viktig for oss i Melhus/Gimse. Det setter oss litt på kartet. Vi har vel ikke satt oss noe målsetting i år. Nå fokuserer vi egentlig mest på 3.divisjon, sier Melhus/Gimse-sjefen.

For Hårsaker handler det om utvikling, læring og kamptrening i Lerøyserien. Men da kampene skulle igang, fikk håndballorakelet seg en overraskelse.

– Vi skal opp i løpet av to år Melhus/Gimse-trener Asle Hårsaker er tydelig: Laget skal opp i løpet av to år. Søndag hadde de få problemer med å slå poengløse Utleira 36–22 på bortebane.

- Ofrer skjorta

- Når jeg ser at de går ut på banen, ser jeg at det betyr mer for dem å være med i Lerøy, enn jeg hadde trodd. Med en gang jeg ser dem, er det tenning. Da ofrer de skjorta, sier Hårsaker, som nærmest ble tatt på senga over hvor mye spillerne gnistret etter avkast.

- Jeg prøver å lese dem, men det er vanskelig. Med en gang de er på parketten, spruter det litt ekstra, sier han.

- Du snakker ned turneringa, men de gir alt?

- Det virker nesten litt slik. Jeg tror også de har et avslappet forhold til det før og etter kampene. Men akkurat da signalet går, så ser jeg at det er noe eget, sier Hårsaker.

Målsettingen

Nå håper de å gå videre til sluttspillet. Men å vinne hele turneringen, tror den gamle håndballprofilen blir tøft for unggutta.

- Et godt resultat vil være å komme med i sluttspillet. Da er vi kjempefornøyd. Hvis vi spiller opp mot vårt beste, da kan det skje. Så ser vi at hvis vi gjør dårlige kamper, så taper vi en del. Det er forskjellen. I fjor var vi eldst og hadde et godt bunnivå. Vi rodde seieren iland selv om vi spilte det dårlig. Det skjer ikke i Lerøy-serien. Der taper vi kamper, sier Melhus/Gimse-treneren.

Lerøyserien fortsetter først om en måned, når St.Hallvard og Bravo venter G18-laget på østlandet 8. desember. For 16-åringene er neste runde samme helg, når de møter HK-72 Sande, Vestby og Nøtterøy i sistnevntes hjemmehall.