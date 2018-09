Bjørgen fronter nytt prosjekt for funksjonshemmede

Sport

Stiftelsens mål er å skape en bevegelse for 605.000 funksjonshemmede i Norge. Initiativet er delt i tre deler. For det første skal Olympiatoppen løfte toppidretten for funksjonshemmede, for det andre skal det tilrettelegges bedre for breddeidrett og til slutt skal samarbeidet føre til bedring av muligheter og rettigheter for funksjonshemmede i samfunnet.

Tidligere smøresjef på langrennslandslaget, Knut Nystad, blir daglig leder i stiftelsen. Konsernsjef i Aker, Øyvind Eriksen, blir styreleder.

Ideen til stiftelsen skal ha oppstått i samtaler mellom Eriksen og næringslivstoppen Kjell Inge Røkke.

Marit Bjørgen og Therese Johaug sitter i likhet med Eriksen og Røkke i styret, sammen med blant andre Aksel Lund Svindal, prinsesse Märtha Louise, toppidrettssjef Tore Øvrebø og IOC-medlem Kristin Kloster Aasen.

– Jeg er stolt og ydmyk over å kunne være en del av «VI», sier Marit Bjørgen.

– Som pensjonert toppidrettsutøver vet jeg hva som kreves for å nå toppen. Men det som imponerer meg er de funksjonshemmede som jobber minst like mye som funksjonsfriske med helt andre vilkår for å nå sine drømmer, fortsetter skidronningen.

Birgit Skarstein, Martin Johnsrud Sundby, Ole Einar Bjørndalen og Ole Gunnar Solskjær er blant ambassadørene ved etableringen av «VI».

Stiftelsen blir finansiert av Aker og TRG. Sistnevnte har sikret en grunnkapital på 25 millioner kroner og dekker i tillegg alle kostnader knyttet til stiftelsens administrasjon og drift, mens Aker og ni Aker-eide selskaper vil gå inn med totalt 100 millioner kroner.