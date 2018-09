Melhus/Gimse G16 er klar for Bringserien

Sport

Melhus/Gimse gutter 16 år var i helga på Elverum for å spille kvalifisering til den nasjonale Bringserien. Det endte med seier i alle de tre kampene mot Elverum, Stord og Kabelvåg.

Guttene er nå kvalifisert og går direkte til seriespill i den anerkjente turneringen, der Norges beste 16-åringer spiller. I fjorårssesongen klarte forrige generasjon på Melhus/Gimse G16 å vinne Bringserien som det første guttelaget i regionen.

- Det er klart det blir hardt å følge opp den prestasjonen, men vi har målsetting om å gjøre det bra vi også. Spillerstallen er ikke stor, men klarer vi å holde oss friske, tror jeg vi skal bite godt fra oss, sier lagleder Tor Arne Hage.

2000-årgangen

Spillerne på G16-laget denne sesongen består for det meste av 2000-årgangen. I tillegg har det kommet til to nye spillere - en fra Sjetne og en fra Buvika. De har også fått med seg to gutter som hører til 2003-årgangen.

Lagets trenere er Kai Morten Størseth og Linda Kvam. Jan Erik Wiedemann trener også guttene litt.

- Vi trener noen økter med gutter 18 år og herrelaget. Her får vi trent bra med hurtighet og presisjon. Det har hjulpet oss godt, sier Hage.

Neste kamphelg i Bringserien er 10. - 11. november. Det er ennå ikke klart hvor kampene skal spilles. Når seriespillet er over, skal de beste lagene ut i sluttspill. Det skjer ikke før til våren neste år.